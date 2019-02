Dichiarazione distensive da parte del dirigente

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parla così dal palco del premio GLGS-USSI della situazione legata a Mauro Icardi: "In questi giorni se n’è parlato anche tanto. Io la ritengo una presa di posizione normale e costruttiva, oggi il calcio si è trasformato: non c’è più il mecenatismo, si parla di aziende vere e proprie dov’è l’amministratore delegato deve far rispettare certe regole. Si parla di padri di famiglia, questa è la metafora, e i padri di famiglia devono cercare di educare i propri figli anche dandogli qualche dispiacere. In tutte le cose c’è sempre qualcosa di positivo da leggere, ci sono delle reazioni altrettanto valide, in cui Icardi ha dimostrato di essere il bravo ragazzo che è, il giocatore importante che è. Così facendo, fa gli interessi suoi e quelli dell’Inter".