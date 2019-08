Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in zona mista a margine della conferenza stampa all'hotel Sheraton di Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Mancano 2 giorni alla fine del mercato, siamo fiduciosi di trovare una soluzione adeguata al valore dei Icardi, soprattutto per il rispetto che ha sempre dimostrato. Abbiamo diverse idee, c'è la collaborazione fra tutte le parti. Mercato in entrata chiuso? Siamo soddisfatti del lavoro svolto, colgo l'occasione per ringraziare Ausilio. Siamo felici, anche per gli investimenti fatti dalla proprietà. Siamo contenti di aver regalato a mister Conte una rosa importante. Ritengo chiuso il nostro mercato in entrata".