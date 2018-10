TMW - Inter-Marotta, sarà accordo triennale. Ufficialità a dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era un piccolo scoglio per il trasferimento di Giuseppe Marotta all'Inter. La rescissione con la Juventus, da firmare nei giorni successivi all'insediamento del nuovo CdA. Così il comunicato ufficiale di questo pomeriggio ha smosso le acque di una trattativa in cantiere da tempo, esattamente dal primo di ottobre (Qui l'anticipazione di TuttoMercatoWeb - Leggi la news, CLICCA QUI! ) con l'accordo trovato nella notte una settimana fa, il 26 ottobre.

TRIENNALE - Il contratto che legherà Giuseppe Marotta alla Juventus sarà triennale, con cifre e bonus simili (ma più alte) a quelle già viste in bianconero. La dirigenza rimarrà quella che finora ha trainato l'Inter al secondo posto e alla Champions League, ma ci sono alcuni profili in scadenza, da Gardini ad Antonello: per ora non sono previste trattative, non è da escludere una loro permanenza ma sembrano francamente troppi per un club solo.

QUESTIONE DI OPPORTUNITA' - Perché, allora, non arriva un comunicato da parte dell'Inter? Semplicemente perché c'è un tempo tecnico per l'ADISE - circa un mese - per potere ufficializzare. Se i dirigenti, diversamente dagli allenatori, possono cambiare casacca a stagione in corso, comunque c'è un periodo di fermo. Si arriverà quindi a dicembre. Il sette è in programma Juventus-Inter, di venerdì sera, un match di gran gala. Dopo quello con il Napoli, che ha decretato l'addio di Marotta ai bianconeri, potrebbe esserci un'altra partita che ridisegna i confini della politica calcistica italiana.