TMW - Inter-Marotta, stretta finale. Zhang è convinto, dubbio sul ruolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta è a un passo dal diventare un nuovo dirigente dell'Inter. L'addio, sancito da un comunicato ufficiale sul sito della Juventus, sta facendo accelerare ulteriormente i tempi di una trattativa che da embrionale (il giorno dopo la vittoria contro il Napoli dei bianconeri) si è trasformata, con una fiammata, in un incendio.

ZHANG CONVINTO - Suning si è dimostrata disponibile sin da subito a trattare con l'ex amministratore delegato della Juventus, sebbene il presunto coinvolgimento in Report abbia leggermente ritardato le mosse. Marotta si sentiva tranquillo, al di là delle intercettazioni emerse, ma doveva essere convinto anche Zhang, soprattutto per una presenza - in dirigenza - ben nutrita, da Antonello a Gardini, fino ad arrivare ad Ausilio.

DUBBIO RUOLO - Bisognerà poi capire che incarico avrà Marotta, all'Inter. Se diventare un amministratore delegato (magari coamministratore) oppure, almeno inizialmente, essere direttore generale. Un iter già visto proprio nella Juventus: ci sono da limare gli ultimi dettagli e poi ufficializzare un matrimonio che è sempre più vicino.