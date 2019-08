Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti relativi al futuro di Alexis Sanchez e al suo possibile trasferimento all’Inter. Come raccolto dalla redazione di TMW, al momento manca ancora l’accordo con il Manchester United, che domani è atteso dalla sfida di Premier League contro il Wolverhampton. Martedì ci sarà un contatto con i Red Devils per capire se si riuscirà o meno a chiudere. Lo United dovrà accollarsi parte dell’ingaggio, condizione considerata imprescindibile per chiudere l’affare.