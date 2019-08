TMW - Inter, Martina in sede. Si torna a parlare di Dzeko

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Silvano Martina nella sede dell'Inter. Oggetto della discussione è ovviamente il futuro di Edin Dzeko, centravanti della Roma con il quale l'Inter ha già raggiunto da tempo un accordo economico: le richieste di Conte per ora non sono state accontentate e il bosniaco ha dimostrato ottima forma con la maglia della Roma, ma l'interesse per lui da parte dei nerazzurri è più vivo che mai.