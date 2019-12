TMW - Inter-Mertens, a lavoro per chiudere dopo la sessione invernale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens è in scadenza con il Napoli nella prossima estate e le burrascose trattative degli ultimi mesi hanno portato per adesso a una fumata nera. La multa, le parole di Aurelio De Laurentiis, per adesso il belga e gli azzurri sono fermi al palo. In questo si è inserita l'Inter . Quel che arriva però adesso è che la società nerazzurra sarebbe interessata a Mertens per l'estate. Anche perché ADL non vuole liberarlo adesso a gennaio e dunque sarebbero già partiti i lavori per provare a definire la trattativa già dopo la sessione invernale. Ovvero dalle prime date utili in cui sarà possibile tesserare gli svincolati.