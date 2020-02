TMW - Inter-Milan, Guly: "Tifo per entrambi. Boban-Maldini persone giuste"

"Il derby va giocato". Andres Guglielminpietro, ex esterno sia di Inter e Milan, gioca la stracittadina di stasera grazie ai ricordi avuti sotto la Madonnina. "Al di là della classifica, di come una squadra è preparata, rimane una partita dura. L'Inter ha speso tanti soldi ma l'assenza di Lautaro è pesante, Zlatan ha avuto un grande effetto sul Milan".

Quindi chi vince?

"Non ne ho idea e non faccio il tifo per nessuno. Anzi, lo faccio per tutte e due. Mi piace vedere la partita, ho amici da entrambe le società, sto bene ogni volta che vengo a Milano, mi trattano da Dio. Qui in Argentina sarebbe inimmaginabile".

Come giudica il lavoro Boban e Maldini?

"Sono molto contento per loro, hanno cercato le persone giuste. L'inizio non è stato semplice, perché l'investimento non è così grande. Oggi per fare una squadra devi spendere molto, anche per i giovani. Cerchi giocatori scafati per competere subito, come ha fatto l'Inter che ha pagato 80 milioni. Quando non hai queste possibilità devi trovare i calciatori".

Costa sta facendo ora?

"Il procuratore in Argentina, ho dei giocatori giovani. Mateo Retegui è un classe 99, sta giocando nell'Estudiantes di La Plata, ha segnato nelle ultime partite, è comunitario. Collaboro con un'azienda di qui che si chiama Proyecta e vengo spesso in Italia. Prima facevo l'allenatore, in Serie B, iniziando con lo staff di Simeone".

Perché?

"Scelta di vita, ero sempre lontano dalla famiglia. Qua le distanze sono grandi, quando alleni sei fuori".

Quando venne in Italia il Milan era in transizione, ma vinceste uno Scudetto.

"Allenatore nuovo, la squadra non era al massimo, ma alla fine abbiamo vinto 7 partite consecutive, anticipando una Lazio che giocava molto bene, aveva speso molto. Noi avevamo gente di esperienza, si è fatta notare: Maldini, Costacurta, Boban, Albertini, Weah, Leonardo, gente di esperienza".

E lei arrivava dal Gimnasia di La Plata.

"All'inizio è stato difficile, arrivavo da una squadra molto piccola, dall'Argentina, nessuno mi conosceva tanto. Sono venuti a vedermi e gli sono piaciuto. Non ho fatto il passo del Boca o del River, ma sarebbe stato importante. Con gli Xeneizes ho giocato al mio ritorno".