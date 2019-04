© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Milan stanno davvero provando a convincere Mauricio Pochettino per la prossima stagione. I nerazzurri stanno valutando da molto tempo il profilo dell'argentino, prima scelta di Zhang e visto di buon occhio da Javier Zanetti - amicizia che dura da Francia 1998 - che però sta caldeggiando anche l'ipotesi José Mourinho. Per i rossoneri c'è Gazidis che ha potuto vederlo da vicino all'opera a Londra, come avversario del suo Arsenal.

10 MILIONI - È questa la richiesta eventuale di Pochettino per accettare un trasferimento in Italia. Solo, però, se il Tottenham dovesse bucare la qualificazione in Champions League. Altrimenti l'allenatore sarebbe confermato sulla panchina, con la clausola rescissoria attiva da 40 milioni di euro che ha frenato anche il Real Madrid per il dopo Lopetegui.