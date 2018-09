TMW - Inter, Miranda ko. Infiammazione alla caviglia sinistra per lui

Fonte: Alessandro Rimi

Joao Miranda, difensore dell'Inter, non sarà precauzionalmente a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di oggi contro la Fiorentina. Un’infiammazione alla caviglia sinistra ha fermato il brasiliano, che nel pomeriggio ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e sarà valutato giorno dopo giorno in vista delle prossime impegnative settimane dell'Inter.