© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha deciso di non confermare Joao Miranda, difensore brasiliano fresco vincitore della Copa America. Per questo il club nerazzurro sta lavorando per trovargli un'altra sistemazione: deciso a non tornare in Brasile, né ad accettare proposte più esotiche come Qatar o Cina, nelle ultime ore è stato proposto alla Roma.

NON SOLO MANCINI - I giallorossi stanno lavorando alla chiusura dell'affare con l'Atalanta, ma non prenderanno solamente un centrale difensivo. Così Miranda può essere un nome discreto - e low cost - per la retroguardia di Fonseca: ha però un ingaggio di tre milioni di euro, ma un solo anno di contratto rimanente.