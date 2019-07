TMW - Inter-Nainggolan, il club vuole vendere. Servono 30 milioni

Fonte: In collaborazione con Alessandro Rimi

L'Inter vuole vendere Radja Nainggolan. I nerazzurri, che un anno fa hanno messo a bilancio il giocatore per 38 milioni di euro (24 + Santon e Zaniolo) ora vorrebbero rientrare dall'investimento, con solo alcuni club cinesi che sarebbero pronti a pagare la cifra per poi, come per Stephan El Shaarawy, garantire un ingaggio importante al belga. Servono comunque 30 milioni per i nerazzurri per evitare minusvalenza.

OFFERTE DA ASCOLTARE - Il Ninja ha già rifiutato due proposte da Galatasaray e Lokomotiv Mosca che garantivano lo stesso ingaggio dell'Inter, mentre è pronto ad aprire la porta per la Cina, ma servirebbe uno stipendio di alto, altissimo livello. Nainggolan per ora non ha fretta di decidere il futuro, a meno che non arrivi già ora una proposta molto ricca. Su di lui ci sono Dalian Yifang e Shanghai Shenhua. Guangzhou per ora indietro, ma un anno fa c'erano stati contatti in questo senso.