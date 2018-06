TMW - Inter-Nainggolan, offerta da 26 milioni più un giovane. Forbice ampia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha presentato un'offerta alla Roma per Radja Nainggolan, vero obiettivo per il centrocampo di questa stagione. Il belga è valutato 35 milioni di euro più un giovane - da scegliere fra Pinamonti o Pompetti - mentre l'Inter ne propone 9 in meno. La trattativa è aperta.