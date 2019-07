Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan salta il match contro il Lugano. Il centrocampista belga rientrerà dunque a Milano come Mauro Icardi. La sua partenza per la Cina resta comunque probabile. Radja, non convocato, potrà stare vicino alla famiglia, in attesa di ulteriori comunicazioni. Domani, intanto, il club nerazzurro riposerà. Martedì alle ore 15 è previsto il volo per Singapore.