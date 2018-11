TMW - Inter, nessun contatto per il rinnovo di Ranocchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questo momento Andrea Ranocchia è più lontano dall'Inter 2019-20. Il contratto del difensore centrale scade il 30 giugno e non ci sono stati contatti per un eventuale rinnovo. Anche perché il contratto è molto costoso - 2,4 milioni di euro, poco meno di quello di Handanovic - e dopo il prolungamento per Joao Miranda non è in programma, almeno per il momento, nessun intervento per la difesa.

Così a giugno Ranocchia, arrivato quasi 8 anni fa, dovrebbe salutare i nerazzurri. Ha mercato in Inghilterra, Premier in particolare, già assaggiata con l'Hull City nel 2017. Lì non si realizzò il riscatto perché i Tigers non riuscirono a raggiungere la salvezza.