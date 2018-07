TMW - Inter, niente cessione per Karamoh: Spalletti punta su di lui

Fonte: Giacomo Iacobellis

Yann Karamoh resterà all'Inter. Nonostante le voci che lo vedevano come possibile contropartita per alcuni obiettivi nerazzurri, Luciano Spalletti lo tiene in grande considerazione e ha chiesto al club di non lasciarlo partire. Il francese proverà a ritagliarsi il giusto spazio nel corso della stagione interista.