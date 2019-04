TMW - Inter, no a 80 milioni per Skriniar. Sarà nuovo capitano con rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Madrid ha proposto 80 milioni di euro per Milan Skriniar, l'Inter ha risposto trovando l'accordo per il rinnovo contrattuale dello slovacco. Dopo avere salutato il proprio agente, Skriniar ha deciso di rappresentarsi da solo, cogliendo la giusta sponda con Suning. Prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2023, per una cifra di 3,5 milioni di euro più bonus a salire. Di più, prenderà il posto di Icardi nell'idea di bandiera di Zhang e avrà la fascia da capitano, diventando simbolo dei milanesi.