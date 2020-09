tmw Inter, non solo Cagliari su Nainggolan: anche Torino e Fiorentina tornano sul Ninja

vedi letture

Radja Nainggolan sarà out contro il Benevento per una faringite ma, al di là del campionato, resta un nome caldo per il mercato dell'Inter. Il centrocampista è sempre nel mirino del Cagliari (oggi il ds Carta ha ribadito: "Non dipende da noi"), ma piace anche ad altre due squadre di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, nelle ultime ore Torino e Fiorentina (in entrambi i casi un ritorno di fiamma) si sono mosse per il giocatore, che potrebbe lasciare i nerazzurri in questi ultimi giorni di mercato.