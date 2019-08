© foto di Dimitri Conti

Arrivano aggiornamenti relativi a Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United da sempre nel mirino dell’Inter. Saltato lo scambio tra il belga e Paulo Dybala della Juventus, i nerazzurri sembrano tornati in pole position. Tutta via la società meneghina non sembra intenzionata ad aumentare l’offerta per i Red Devils: si resta fermi su 60 milioni più 5 di bonus. Lo United deve accelerare la cessione dell’attaccante, visto che l’8 agosto il mercato in Premier League chiuderà i battenti.