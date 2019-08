© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro da scrivere per George Puscas. L’attaccante dell’Inter è un’idea del Birmingham, ma nelle ultime ore il Reading ha ribadito il forte interessamento da nei confronti del giocatore ed è pronto a chiudere a titolo definitivo. Offerto un quinquennale al calciatore. Ore di valutazione, il Reading - che al momento sembra in vantaggio rispetto alle altre pretendenti - ci prova per Puscas. E il Birmingham resta in pressing...