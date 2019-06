TMW - Inter, nuovo incontro col Genoa in corso: Capozucca in sede

Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Nuova giornata di incontri in casa Inter. Pochi minuti fa è infatti arrivato in sede l'uomo-mercato del Genoa, Stefano Capozucca. Tanti i temi di discussione fra le due società: il più attuale è quello legato ai giovani Gavioli e Rizzo, ma Inter e Genoa lavorano anche al futuro di Radu, come pure al possibile approdo in Italia, in sinergia tra le due, dei giovani Amione e De la Vega.