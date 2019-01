TMW - Inter, occhi su Pounceau del Lorient. Obiettivo concreto

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha messo gli occhi su Julien Ponceau, classe 2000 del Lorient, club attualmente in Ligue 2. Il ragazzo, già visionato un paio di volte, piace molto e rappresenta un obiettivo concreto per i nerazzurri che potrebbero anche prenderlo in prestito e lasciarlo (almeno) un'altra stagione in Francia.