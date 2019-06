TMW - Inter, Pastorello in sede: entra nel vivo la trattativa per Lukaku

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Entra nel vivo la trattativa per Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United che Antonio Conte vorrebbe come punta di diamante all'Inter: Federico Pastorello, agente del giocatore è entrato poco fa nella sede del club nerazzurro. Si parte da una richiesta di 85 milioni da parte dei Red Devils, che i nerrazzurri vorrebbero portare a 65: distanza quindi non di poco conto, ma Marotta e Ausilio stanno lavorando il club inglese ai fianchi per accontentare una delle prime richieste del nuovo allenatore.