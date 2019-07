TMW - Inter, Pastorello mette fretta: "Per prendere Lukaku serve muoversi"

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato chiaro subito dopo il summit avvenuto oggi nella sede nerazzurra ai microfoni del nostro inviato: "Non ci sono novità, solo una chiacchierata col direttore per capire meglio la situazione e vediamo le decisioni che prenderanno. Tempi lunghi? Non li decidiamo noi, chiaro che per prendere Romelu bisogna muoversi".