Fonte: Andrea Losapio e Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude stasera il tira e molla legato a Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 per cui l'Inter fa un grosso investimento dopo diverse settimane di trattative: per lui contratto triennale, mentre al Sochaux vanno 4,5 milioni più bonus, quantificabili in altri 2,5 milioni. Domani visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Arrivo del giovane centrocampista previsto per domattina, alle 8.45 a Linate.