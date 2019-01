Fonte: Simone Bernabei e Alessio Alaimo

© foto di Giacomo Iacobellis

Si è appena concluso il vertice tra Inter e Chievo per tentare di sbloccare l'operazione Gabriel Brazao. Come mostra il video realizzato dall'inviato di TMW, dopo Luca Campedelli, anche l'intermediario Gabriele Giuffrida ha lasciato la sede nerazzurra, dove erano presenti pure il ds gialloblù Giancarlo Romairone e i dirigenti della Beneamata Beppe Marotta e Piero Ausilio. I due club stanno provando ad acquistare in sinergia il giovane portiere brasiliano, che farebbe sei mesi al Chievo per poi trasferirsi all'Inter dalla prossima stagione, ma la trattativa non è ancora chiusa. Resta infatti una piccola distanza che si cercherà di limare nelle prossime ore.