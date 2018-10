TMW - Inter, per Brozovic clausola da 60 milioni. Ma solo per l'estero

Una grande Lazio batte il Marsiglia al Velodrome e crea un buon margine in classifica con i francesi. A fine partita Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Bellissimo stasera, devo fare i complimenti alla squadra perchè non era semplice venire a fare questa...

Pescara, Machin: "Voglio la A. Roma? Non ho rimpianti"

Gira che ti rigira. In B e C una follia che potrebbe terminare

La Gazzetta dello Sport: "Serie B &C, e ora cosa facciamo?"

Il Mattino: "Benevento, paura Insigne". In dubbio per domenica

Il Mattino: "Rocciosa Salernitana. Il talento? In panchina"

Arsenal, lotta a United, Borussia e Ipswich per il terzino Crowe

Venezia, i convocati per Palermo. Tornano Lezzerini e St. Clair

Cellino tuona: "Gravina tutela qualcuno in Lega Pro"

Caos B, Santopadre: "Ci sono club che non vogliono vincere sul campo"

Palermo, 24 convocati per il Venezia. Tornano Ingegneri e Chochev

Nella giornata di oggi il centrocampista Marcelo Brozovic e l'Inter hanno prolungato il loro rapporto fino al 2022. All'interno del nuovo contratto del croato, come raccolto da Tuttomercatoweb.com , è stata inserita una clausola da 60 milioni di euro valida solo per l'estero.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy