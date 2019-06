TMW - Inter, per Conte 'tour nerazzurro': dopo la sede, visita ad Appiano

Fonte: dagli inviati Alessandro Rimi e Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo essere stato in sede, è continuato spedito il tour da nuovo tecnico dell'Inter per Antonio Conte: il summit avuto con Ausilio è stato utile per avere un primo confronto in vista del mercato che sarà, ma il tecnico leccese non si è accontentato degli uffici di Corso Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio il leccese è andato a visitare Appiano. Non c’erano i giocatori, ovviamente, ma ha avuto modo di visitare il centro di allenamento. Un dettaglio circa la presentazione: non ci sarà. Non è infatti in calendario una conferenza di saluto per il tecnico nerazzurro ad oggi.