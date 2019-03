© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham sta monitorando la situazione di Ivan Perisic, finito sul mercato negli ultimi giorni di mercato di gennaio ma rimasto a causa della mancanza di offerte. A giugno potrebbe essere tutto diverso, ma al ribasso: perché la richiesta dell'Inter, ora, è di 35 milioni di euro. La squadra più interessata al momento è il Tottenham di Pochettino, pronto a offrire 25 milioni - 10 in meno. Non è una distanza facile da colmare per il croato che, però, potrebbe anche decidere di rimanere, sebbene tutto dipenda dalle prossime puntate con Icardi.