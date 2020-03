tmw Inter, per Sensi zero dubbi sul riscatto. Il Barcellona tiene vivi i contatti

L’Inter non ha alcun dubbio sul riscatto di Stefano Sensi dal Sassuolo. Con il club emiliano c’è un accordo verbale che i nerazzurri, nonostante infortuni e ricadute stagionali, hanno tutta l’intenzione di rispettare. Tra l’ad Beppe Marotta e il suo omologo neroverde Giovanni Carnevali, attori protagonisti del passaggio del centrocampista di Urbino nella Milano nerazzurra (e non rossonera come sembrava ormai scontato), ci sono conoscenza e stima elevate abbastanza da rendere impossibile anche solo il pensiero che in estate la trattativa non si concluderà definitivamente come prestabilito. In questo senso, dai piani alti interisti nelle scorse settimane sono arrivate rassicurazioni importanti al ragazzo. A Reggio Emilia arriverà un bonifico di 20 milioni di euro (cifra che, nonostante la sospensione del torneo, non muterà), a completamento dei primi 5 milioni che il club di Suning ha già versato a inizio luglio 2019. Il talento di Sensi non si può discutere, lo staff medico interista lo ha seguito nel corso del lungo stop causato prima da un trauma allo scafoide del piede sinistro, poi con l’elongazione dell’adduttore procuratosi in occasione del derby d’Italia d’andata al Meazza e, in ultima istanza, terminato con un risentimento del muscolo psoas sopraggiunto nel corso di una seduta di allenamento ad Appiano. Ora il classe 1995, ormai pienamente recuperato, sta lavorando a domicilio come i suoi compagni per farsi trovare pronto qualora si tornasse a giocare. Incantato dall'azzurro nel match di Champions al Camp Nou, dopo il summit dello scorso dicembre con i propri uomini mercato a Milano, il Barcellona continua a seguire il centrocampista con grande interesse, tenendo vivi i contatti con Inter ed entourage del giocatore. Maggiori sviluppi nei prossimi mesi, con la certezza che Sensi verrà acquistato definitivamente dall’Inter.