TMW - Inter, Pinamonti e un futuro ancora da scrivere. Sondaggio Dortmund

Quale futuro per Andrea Pinamonti? L'attaccante classe '99 è reduce da un grande Mondiale under 20 giocato con l'Italia e più in generale da una prima stagione da protagonista in Serie A fatta di 27 presenze, 5 gol e 3 assist. Il prestito al Frosinone si è concluso e ora l'Inter, proprietaria del suo cartellino, dovrà decidere come muoversi.

Gli interessi e il possibile ritiro coi nerazzurri - Alla luce dei numeri e delle potenzialità, quello di Pinamonti è uno dei nomi più caldi sul mercato. Dall'Italia sono arrivati tanti e diversi sondaggi, dal Genoa alla Samp fino alla SPAL. Ma pure all'estero, secondo le ultime raccolte da TMW, iniziano ad esserci movimenti di un certo spessore: nelle scorse settimane si è vociferato di un interesse di Benfica e Porto, mentre dalla Germania è arrivato un sondaggio esplorativo da parte del Borussia Dortmund.

Sullo sfondo come detto l'Inter: il club nerazzurro, e soprattutto Antonio Conte, ha apprezzato la crescita tecnica e di personalità del giocatore negli ultimi mesi. Per questo una permanenza in nerazzurro non è da escludere a priori con l'ex ct che potrebbe valutarlo con maggiore attenzione nel ritiro di Lugano.