TMW - Inter, Pinamonti piace all'estero. Offerte da Ajax e Leganes

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiene banco il caso plusvalenze, in casa Inter. Dopo la cessione di Bettella all'Atalanta, per sette milioni di euro, i meneghini sono alla ricerca di un acquirente per Andrea Pinamonti, attaccante della Primavera accorpato alla prima squadra nel corso della stagione. Due sono le offerte, da parte di Ajax e Leganes, con la regia di Raiola: 10 milioni di euro la valutazione del calciatore che, in inverno, era a un passo dal Sassuolo.