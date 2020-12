tmw Inter, Pinamonti verso il prestito: prossima settimana un summit per fare il punto

Andrea Pinamonti e una seconda parte di stagione tutta da scrivere. Dopo la vittoria contro il Napoli, Antonio Conte commentando l'emergenza in attacco a causa dell'infortunio capitato ad Alexis Sanchez ha paragonato la sua situazione a quella di Esposito di un anno fa. Un centravanti, quindi, che ha ancora bisogno di crescere e maturare prima di poter far parte in pianta stabile del gruppo nerazzurro.

L'Inter crede in Pinamonti, e ciò è testimoniato dall'importante contratto che gli hanno fatto firmare la scorsa estate. Ma adesso potrebbe decidere di cederlo in prestito per due motivi: per farlo giocare di più, per fare spazio a una quarta punta con maggiore esperienza.

L'orientamento è quello di cedere in prestito il ragazzo, quindi, ma una decisione definitiva verrà presa solo la prossima settimana quando ci sarà un summit per delineare la strategia da adottare con Pinamonti in vista del mercato di gennaio.