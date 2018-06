TMW - Inter, Politano è arrivato a Milano. Ora le visite al CONI

Atalanta Ritrovo il 4 luglio a Zingonia e partenza per il ritiro di Rovetta. Bologna Visite mediche 2-3 luglio, 4-5 luglio allenamenti a Casteldebole. 6 luglio inizia il ritiro a Pinzolo fino al 23 luglio. Dal 29 luglio al 3 agosto a Kitzbuhel fino al 3 agosto. Cagliari Inizio del...

FOCUS TMW - Tutti i ritiri delle squadre di A per la stagione 18-19

Matteo Politano è arrivato poco dopo le 16 a Milano, dove comincerà una nuova avventura con la maglia nerazzurra dell'Inter. L'esterno del Sassuolo sosterrà in giornata la prima parte delle visite mediche, che termineranno domani.

