TMW - Inter, Politano arrivato al CONI. Cominciano le visite mediche

Atalanta Ritrovo il 4 luglio a Zingonia e partenza per il ritiro di Rovetta. Bologna Visite mediche 2-3 luglio, 4-5 luglio allenamenti a Casteldebole. 6 luglio inizia il ritiro a Pinzolo fino al 23 luglio. Dal 29 luglio al 3 agosto a Kitzbuhel fino al 3 agosto. Cagliari Inizio del...

FOCUS TMW - Tutti i ritiri delle squadre di A per la stagione 18-19

