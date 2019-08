Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Romelu Lukaku ha terminato la prima parte delle visite mediche con l'Inter all'Humanitas di Rozzano e adesso è atteso al CONI per l'idoneità sportiva. Successivamente il giocatore andrà in sede per gli ultimi dettagli burocratici e per mettere la firma che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 5 anni.