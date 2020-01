Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Visite mediche all'Humanitas di Rozzano terminate per Christian Eriksen. Adesso il centrocampista, che presto sarà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter, è arrivato al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, con tantissimi tifosi presenti in attesa di salutare il danese. Di seguito la foto di TMW con il popolo nerazzurro al CONI.