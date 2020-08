tmw Inter, prosegue la trattativa per Sensi: il Sassuolo vuole Pirola per dire sì allo sconto

Inter e Sassuolo devono sempre trovare la quadra per il riscatto di Stefano Sensi. 20 milioni di euro la cifra pattuita inizialmente tra i club, una cifra che i nerazzurri però non sembrano intenzionati a pagare. Per qeusto cercano lo sconto e la società neroverde ha risposto con un nome, intercettato da Tuttomercatoweb: Lorenzo Pirola

"Avrà un futuro importante" Antonio Conte lo ha fatto esordire in stagione e di lui ha detto "avrà un futuro importante se resterà coi piedi per terra". Difensore centrale, classe 2002, è uno dei migliori talenti azzurri nel ruolo ed è il nome fatto dal Sassuolo e da De Zerbi all'Inter per inserire nella trattativa per Sensi.

L'Inter fa muro La trattativa va avanti ma per adesso Conte e i nerazzurri non vorrebbero privarsi del suo gioiello classe 2002. Talento per presente e futuro, secondo fonti vicine al club neroverde però l'uomo scelto dal Sassuolo per dire sì alla richiesta di sconto dell'Inter per Sensi.