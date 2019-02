TMW - Inter, questa mattina ad Appiano solo Icardi e Keita

Fonte: Da Appiano Gentile, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamenti personalizzati per Mauro Icardi e Keita Balde Diao ad Appiano Gentile. Entrambi assenti a Vienna per la sfida contro il Rapid, ma per motivi diversi, i due calciatori nerazzurri questa mattina si sono recati nel centro d'allenamento dell'Inter per svolgere sedute individuali. Per gli altri nerazzurri, squalificati o non in lista Uefa, giornata di riposo.