© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato dopo la sfida vinta contro il Cagliari per 4-1. "La cosa importante oggi era passare il turno, sono contento di essere riuscito a segnare, giocare per questi colori è un grandissimo onore. È fondamentale farsi trovare pronti, la Coppa Italia è un obiettivo, sono contento di essere andato avanti".

È sembrato poco più di un allenamento.

"Noi ci alleniamo per questo, per cercare di imporre il nostro gioco. Per giocare come ci alleniamo, oggi è stata una bella partita ma ci sono margini di miglioramento".

Si aspettava Lukaku così?

"Ha uno strapotere fisico incredibile, ha molto da migliorare, per le punte il calcio italiano è molto complicato. Vediamo i miglioramenti partita dopo partita".

Sentite di poter dare fastidio alla Juve fino alla fine?

"È il nostro obiettivo, lavoriamo per questo, non per distaccarci dal primo posto".