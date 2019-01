TMW - Inter, Ranocchia si libera a giugno. Il Bologna offre un triennale

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Andrea Ranocchia? L'ex capitano dell'Inter, ancora a zero presenze stagionali, vedrà scadere il contratto coi nerazzurri la prossima estate e proprio per questo dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualunque squadra. Secondo le ultime raccolte da TMW sul giocatore si è già mosso il Bologna, che in vista della prossima estate ha messo sul piatto una proposta basata su un triennale.