TMW - Inter, rebus sul summit per Icardi: può slittare a febbraio

Fonte: Con la collaborazione di Marco Conterio e Niccolò Ceccarini

© foto di PhotoViews

Le ultime ore di mercato negli hotel milanesi sono state caratterizzate dalla vicenda Milan-Piatek da una parte e dalle tante voci sulla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter dall’altra. E proprio il tema riguardante il futuro di Maurito resta contornato da punti interrogativi: perché se da un lato l’idea sembrava quella di stringere i tempi per evitare nuove polemiche a mezzo stampa, dall’altro l’intenzione ultima sarebbe quella di rimandare il discorso alle prossime settimane, verosimilmente subito dopo la chiusura del mercato. Quello di Icardi resta comunque un tema centralissimo per l’Inter che a breve, comunque, scioglierà le riserve sulla fatidica data dell’incontro.