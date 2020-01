TMW - Inter, retroscena Moses: già ieri il primo abbraccio in nerazzurro

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Siparietto a tinte nerazzurre per Ashley Young e Victor Moses. I due nuovi acquisti dell’Inter, intercettati nella tarda serata di ieri da alcuni tifosi fuori dall’albergo in cui alloggiano a Milano, hanno poi posato con loro e una sciarpa dell’Inter al collo. Poi la cena in compagnia della squadra e oggi finalmente l’annuncio ufficiale di Moses. Che però aveva già vissuto il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi.