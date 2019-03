TMW - Inter, rifinitura ad Appiano: assenti Miranda e Nainggolan

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iniziata la rifinitura dell'Inter, ad Appiano, in vista della sfida contro l'Eintracht Francoforte di domani a San Siro. Assenti Miranda e Nainggolan, mentre Brozovic lavora a parte. Non c'è anche Icardi, Joao Mario non si allena: il portoghese è in permesso per la scomparsa del padre.