Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Rifinitura per l'Inter di Antonio Conte ad Appiano Gentile in vista della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund (in programma domani sera a San Siro). Assenti ovviamente i lungodegenti Sensi, D'Ambrosio e Sanchez, in gruppo invece i Primavera Kinkoue, Mulattieri e Alcides Dias. Parte del lavoro in palestra per Vecino e Ranocchia. Presenti alla seduta anche l'ad Marotta e il dottor Volpi: