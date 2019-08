TMW - Inter, ritorno di fiamma per Thomas Meunier

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter torna forte su Thomas Meunier. L’esterno belga è un giocatore che piace a Conte, i nerazzurri vorrebbero un ulteriore esterno è quello di Meunier è un nome che torna di moda dopo i sondaggi di giugno. L’Inter ha già preso Lazaro, ma la sensazione è che possa ascoltare offerte per Politano e Candreva, andando a prendere un altro grande esterno come il belga del Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2020.