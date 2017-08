TMW - Inter, Sabatini: "La squadra ha lacune ma saremo pronti a gennaio"

Fonte: Alessandro Rimi

Un Walter Sabatini visibilmente provato, parla al nostro inviato al termine del vertice con l'intermediario di Karamoh, parlando a 360° del mercato nerazzurro: "Saremo pronti a gennaio a integrare una rosa che dà ampie garanzie. Spalletti? E' molto sereno, si inorgoglisce e si affeziona subito ai suoi giocatori ed è in grado di esaltarne le qualità. Cessioni? No, Ansaldi era sul mercato ma l'infortunio di Cancelo rende tutto più difficile, a meno di offerte importanti dall'estero. Gennaio? So che la squadra può giocarsela, ci sono delle lacune da colmare ma nessuno ha detto che avremmo fatto tutto e subito. Ranocchia? Resta senza ombra di dubbio. Gabigol? E' molto ricercato, deve fare le sue scelte".