TMW - Inter, Sanchez ha appena firmato. Accordo non scritto per altri 2 anni

Fonte: Alessio Alaimo

Alexis Sanchez ha appena firmato il contratto che lo legherà all'Inter nella stagione 2019-2020. L'attaccante cileno arriva in prestito secco dal Manchester United, anche se tra le parti c'è un gentlemen agreement non scritto per restare in nerazzurro altri due anni. Manca, dunque, solamente l'annuncio ufficiale e l'ex Udinese potrà considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore di Conte.