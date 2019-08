TMW - Inter, Sanchez lascia la sede nerazzurri: si attende l'ufficialità

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez ha lasciato la sede dell'Inter. L'attaccante cileno, arrivato nel pomeriggio in Italia, ha firmato il suo contratto con i nerazzurri: il giocatore arriva in prestito secco, anche se c'è un accordo sulla parola per un nuovo contratto per altri due anni. Adesso manca solo l'ufficialità da parte dei nerazzurri.