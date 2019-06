TMW - Inter-Sassuolo, accordo per Sensi. Ai neroverdi Gravillon e Sala

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Si avvisa alla conclusione l'affare tra Inter e Sassuolo per Stefano Sensi: ai neroverdi, alla ricerca di un difensore centrale, andrà Andrew Gravillon in prestito, mentre il centrocampista classe 1999 Marco Sala si trasferirà in Emilia a titolo definitivo. Si conclude dunque sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni, un diritto di riscatto a ventidue milioni più bonus, a cui vanno aggiunti i due giocatori sopra indicati.